وسطاء عقاريون يؤكدون تراجع أسعار إيجارات الوحدات السكنية .. وهذه أبرز الأسباب

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أوضح وسطاء ومستشارون عقاريون ملامح السوق العقاري خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة كورونا المستجد، مؤكدين في الوقت ذاته انخفاض قيمة الإيجارات لبعض الشقق السكنية.

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وقال الوسيط العقاري ثامر القرشي، وفقا لصحيفة”مكة”، إن خروج المقيمين بالتزامن مع جائحة كورونا أدى لخفض الطلب على الشقق السكنية، وزيادة المعروض منها خاصة في الشقق ذات الثلاث والأربع غرف، الأمر الذي دعم في النهاية خفض القيم الإيجارية لها.

ومن جهته، أكد المستشار العقاري عمر السليمان، وجود طلب على شقق التمليك، وإقبال طفيف على شراء الأراضي، مضيفا أن هذا الوضع ساهم في حصول المستأجر على عروض سعرية.

وفي نفس السياق، ذكر عضو اللجنة العقارية بمجلس الغرف، المهندس حسين بن راجح، سببا آخر لخفض الإيجارات، وهو أن الدولة مستمرة في دعم بناء المساكن برغم أزمة كورونا، الأمر الذى يعزز فرص تحول المواطن من مستأجر إلى مالك، وبالتالى يزداد المعروض من الوحدات السكنية.

