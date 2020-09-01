الحصيني يتوقع أجواء حارة على معظم المناطق ويحدد سبب الشعور بشدتها

كشف خريطة الأمطار المتوقعة
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساسًا بأنَّ الحرارة أعلى مما هي.
وأضاف الحصيني، عبر «تويتر»: متوقع، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة، والمدينة، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، وعُمان، واليمن، وجنوب الرياض، والشرقية، فضلًا عن رياح متوسطةعلى الشرقية وتبوك والساحل الغربي.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتدّ إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقّع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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