«مدني مكة» يحذر من التغيرات المناخية المرتقبة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أنَّ الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى جريان السيول وتساقط البَرَد لهذا اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً على محافظات؛ الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والكامل.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني.

‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من أجسام متحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم المغامرة بدخول أماكن خطرة، ومجاري الأودية، والسيول، والسدود، أثناء هطول الأمطار، والبقاء بأقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، فضلًا عن متابعة تعليمات السلامة في للحالات المطرية.