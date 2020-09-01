حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر سبتمبر

التحقق عبر البوابة الإلكترونية..
أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ34 «شهر سبتمبر 2020».
وأشار البرنامج –عبر حسابه على تويتر- إلى أنه للتحقق من نتائج الأهلية، يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.
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