بالصور.. 3 مطاعم ترتكب مخالفات صحية بالطائف

أسفرت حملة ميدانية لمراقبي بلدية الطائف الجديد الفرعية على الأنشطة الغذائية عن إغلاق 3 مطاعم مخالفة.

جاء ذلك خلال الحملة التي تابعت «المطاعم، الملاحم، المطابخ، البوفيهات، المخابز، ومحلات بيع المواد الغذائية» بشمال الطائف، حيث تمَّ رصد تجاوزات صحية منها سوء أدوات التحضير، وإذابة المجمدات بطرق غير صحية، وتدنّي مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، ورصد موادّ منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وأوضحت أمانة الطائف أنَّ الأنشطة التي تمَّ إغلاقها سبق أن قام الفرع البلدي بإنذارها حيال المخالفات المرصودة بها إلا أنّها لم تمتثل للتعليمات مما استدعى الإغلاق لحين تصحيح التجاوزات، وتستمر الرقابة الميدانية على الأنشطة الغذائية، والأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، في أرجاء الطائف كافة؛ لضمان سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية واللوائح البلدية.

وبيَّنت الأمانة أن الفروع البلدية بشمال الطائف كثفت جهودها الميدانية لتشمل الأنشطة كافة بالأحياء والتجمعات السكانية، وعلى الطرق العامة والسريعة، وتمَّ إخضاع أكثر من 2500 محل تجاري للرقابة المستمرة، بالإضافة إلى برنامج المتابعة المستمرة للأنشطة التي رصدت بها ملاحظات صحية، وذلك لمتابعة تطبيقها للاشتراطات.