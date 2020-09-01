«حساب المواطن» يوضح إمكانية وضع الآيبان الخاص بأحد التابعين في حساب رب الأسرة

ردًا على استفسار أحد المستفيدين..
أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن وضع الآيبان البنكي الخاص بأحد التابعين في حساب المستفيد الرئيس «رب الأسرة».
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لابد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب)».
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا برغبته في تغيير الآيبان البنكي الخاص بوالدته ووضع الخاص به في حسابها.
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