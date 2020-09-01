«الضمان الصحي» يوضح موقف التغطية التأمينية للعامل عند انتقاله لكفيل جديد

ردًا على استفسار مقيم..
أوضح مجلس الضمان الصحي، انتهاء التغطية التأمينية للعامل عند انتقاله لعمل جديد وأن الكفيل الجديد ملزَم بالتأمين عليه.
وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص «تنتهي التغطية التأمينية السابقة بموجب انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل جديد، وتكون إلزامية التأمين على الكفيل الجديد».
وأشار المجلس إلى أن الشبكة الطبية «شبكة الحد الأدنى لمقدمي الخدمة» تغطي مناطق ومدن المملكة كافة ونطاقها الجغرافي.
ووجّه أحد المقيمين استفسارًا قال فيه «في حالة نقل الكفالة على مؤسسة جديدة والإقامة سارية والتأمين سارٍ، هل يحتاج تجديد التأمين أو فتح تأمين جديد لي والتابعين عندي؟، وهل وجود مقر العمل في مدينة وأنا في مدينة أخرى له علاقة بالتأمين ومراجعات المستوصفات لنا».
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