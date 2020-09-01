يستفيد منها 31.980 فردًا.. وصول طائرة سعودية إلى السودان تحمل 90 طنًا من المساعدات لمنكوبي السيول

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، طائرة إغاثية سعودية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين من كارثة الفيضانات والسيول، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتحمل الطائرة التي حطت في مطار الخرطوم الدولي، 90 طنًا من المساعدات الإيوائية والغذائية تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1.800 بطانية و210 سلال غذائية و40 طنًا من التمور.

وسيتم تقديم المساعدات عن طريق منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي المنفذ للمركز بالتنسيق مع سفارة المملكة في الخرطوم، يستفيد منها 31.980 فردًا، لتوزيعها في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، ومدينة أم بنين بولاية سنار، ومدينة المناقل بولاية الجزيرة.

ورافق الطائرة فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة للإشراف على عملية تسليم المساعدات على المتضررين في الولايات المستهدفة.

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من جانبه، قال راعي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي، إن المملكة دأبت على مدِّ يدِ العون للشعب السوداني في مختلف الظروف والأزمات.

بدوره، قدّم مفوّض عام مفوّضية العون الإنساني عباس فضل الله علي الشيخ، خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكذلك قيادة المركز، على مساندتهم المتأثرين بالفيضانات والسيول في السودان، مبينًا أنه سيتم توزيع هذه المساعدات حسب الأولويات والخطط المُعَدَّةِ مسبقًا بالتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة وسفارة المملكة في الخرطوم ومفوّضية العون الإنساني ومنظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

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