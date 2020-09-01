بعد زيارته لمنزلهم القديم.. أمير عسير يُسلّم وحدة سكنية لإحدى الأسر

قام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتسليم وحدة سكنية لإحدى الأسر المتعففة، وذلك عقب زيارته –في وقت سابق- للسكن القديم الذي كانت تعيش فيه هذه الأسرة.

وذكرت إمارة منطقة عسير في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر، أنه بناء على توجيه القيادة الرشيدة، شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تسليم إحدى الأسر المتعففة في المنطقة وحدة سكنية، وذلك بعد دراسة حالتهم والتوجيه بمعالجة حال مقرهم السکنی.

وتم تسليم الأسرة، الوحدة السكنية بعقد انتفاع، المدرج ضمن برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

Advertisements

وأضاف البيان، أن أمير منطقة عسير شهد تسليم الوحدة السكنية للأسرة بمكتبه في مقر الإمارة، عقب زيارته للسكن القديم الذي كانت تعيش فيه الأسرة، وبعد دراسة وضعهم، تم تقديم وحدة سكنية تنموية لهم بالشراكة مع جمعية منازل بمنطقة عسير التي تعمل برؤية توفير حلول الإسكان للأسر المحتاجة بالمنطقة.

اقرأ أيضًا:

أمير عسير: افتتاح مدرسة تعليم القيادة للسيدات في نوفمبر المقبل