«الصحة»: مدة التعافي من كورونا 10 أيام بشرط

لا حاجة للتأكيد بفحص مخبري..
أوضحت وزارة الصحة المدة الزمنية للتعافي من فيروس كورونا لدى نوعين من المصابين، الأول هم المصابون مع وجود أعراض، والثاني مصابون دون ظهور أعراض عليهم.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق نفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية».
وأضافت الوزارة «أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية».
وأكدت وزارة الصحة، أنه في كلتا الحالتين «ظهور أعراض وعدم ظهور أعراض» فإن إتمام مدة التعافي لا يستدعي تأكيد فحص مخبري.
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