بالصور.. «شراكة القطاع الحكومي والخاص» تتصدر لقاء وكيل التعليم الجامعي برئيس جامعة الأمير سطام

استقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، في مكتبه وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي، والمستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري.

حيث استعرض رئيس الجامعة تطور الجامعة منذ نشأتها وأبرز الإنجازات العلمية والأكاديمية وترتيب الجامعة، حسب تصنيف Web of Science و scoups في مجال نشر الأبحاث العلمية بين الجامعات السعودية والعالمية كما تحدّث عن أبرز إنجازات الجامعة من حيث البنية التحتية في المجال التقني والمشاريع في كل من محافظة الخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

كما استعرض رئيس الجامعة أبرز الشراكات المجتمعية التي تقدّمها الجامعة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، بعد ذلك انتقل الدكتور الخريف والوفد المرافق له إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، حيث استعرض الدكتور مشاري بن عياد العصيمي أهم البرامج الأكاديمية والخطط المستقبلية للجامعة في المجال الأكاديمي، ثم استعرض عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور عبد العزيز بن سعيدان تطور برامج الدراسات العليا في الجامعة، بعد ذلك قدم عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد العزيز بن محمد الصقر نبذة، حول عمليات القبول والإجراءات المتبعة والنسب والمعدلات في القبول خلال هذا العام.

وقدّمت الدكتورة أماني الجوير نبذةً حول وحدة التعليم الإلكتروني وأهم إنجازات الوحدة وتطورها منذ نشأتها، وبعد ذلك انتقل الجميع إلى مركز المحتوى الرقمي حيث قام عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد الدكتور خالد النويصر باستعراض أبرز مكونات المركز وإنجازاته والخدمات المقدمة من دعم فني وتطوير مواكب لمرحلة التعليم عن بعد، ثم أجرى الخريف جولة في مركز المحتوى الرقمي بحامعة الأمير سطام.