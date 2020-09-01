السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 194 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 85.236 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.895 حالة وفاة .

// انتهى //

10:35ت م

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بروكسل 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 194 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 85.236 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.895 حالة وفاة .// انتهى //10:35ت م0033

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