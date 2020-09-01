السعودية اليوم / تسجيل 69921 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 69.921 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 3.691.166 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65.288 حالة وفاة .

// انتهى //

10:00ت م

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نيودلهي 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 69.921 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 819 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 3.691.166 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65.288 حالة وفاة .// انتهى //10:00ت م0029

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