السعودية اليوم / "دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة" دورة بصناعي ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 13 محرم 1442 هـ الموافق 01سبتمبر 2020 م واس

ينظم المعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب غداً، دورة مجانية في "دوائر الاتصال وأنظمة الإنذار والمراقبة".

وبين المعهد أن الدورة تستهدف شريحة الشباب ممن يحملون مؤهل شهادة المتوسطة فما فوق ومدة الدورة فصل تدريبي.

وأفاد أن المتدرب سيتسلم مكافأة تدريب قدرها 800 ريال وشهادة تدريب معتمدة، تمكّن صاحبها من الحصول على قروض الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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09:59ت م

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