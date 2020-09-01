السعودية اليوم / أكثر من 10000 مستفيد من خدمات مركز " تأكد " في تبوك



تبوك 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس ‏

قدّم مركز " تأكد " في تبوك خدماته لـ 10725 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز " تأكد " خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس

كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

// انتهى //

09:55ت م

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تبوك 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس ‏قدّم مركز " تأكد " في تبوك خدماته لـ 10725 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.يذكر أن مراكز " تأكد " خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.// انتهى //09:55ت م0025

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