السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة القنفذة ، والليث، والجموم ، والخرمة ، وبحرة ، و تربة ، وخليص ، ورنية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .

// انتهى //

09:41ت م

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