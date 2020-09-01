السعودية اليوم / الإدارة العامة لمركز البحث العلمي بشؤون الحرمين تعقد اجتماعها السنوي



مكة المكرمة 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين أمس، اجتماعها السنوي برئاسة المدير العام لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي عبدالله بن حمد الصولي بحضور الوكيل المساعد أحمد بن سلمان الدهاس وباحثي المركز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التشغيلية لأعمال المركز لعام 1442هـ، واستعراض الموسوعات العلمية المقررة لهذا العام، كما تم بحث احتياجات المركز والتشاور عن أبرز الصعوبات والعقبات التي قد تواجه البحث العلمي وسبل حلها وتذليلها.

وهدف الاجتماع إلى متابعة آخر أَعمال الإدارة والإنجازات التي حققها المركز، وذلك في سبيل الرُقيّ بالبحث العلمي والأخذ به للوصول إلى النتائج المميزة والمفيدة.

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09:19ت م

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