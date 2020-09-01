شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف العربي" يدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقلها الحوثيون باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم" الثلاثاء " من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة التي أٌطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.

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