شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: جريمة حرق المصحف الشريف "عمل استفزازي" والان نبدء بالتفاصيل

استنكرت رابطة العالم الإسلامي حادثة حرق المصحف الشريف ، ودعت المسلمين في السويد إلى التعامل بحكمة إزاء هذه الفعلة الاستفزازية. وأشار رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السويدية تجاه هذه الجريمة الفردية والمعزولة والتي لا تعكس سلوك الشعب السويدي المتحضر والرافض لأشكال العنصرية والكراهية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي: جريمة حرق المصحف الشريف "عمل استفزازي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.