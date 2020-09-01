عبدالرحمن بن مساعد ساخرًا من انتقادات قطر لـ الإمارات: نبي هدوءاً

2020-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعان الأمير عبدالرحمن بن مساعد باللقطة الشهيرة للمندوب القطري لإسرائيل محمد العمادي، حين قال هامساً للقيادي في حركة حماس خليل الحية ” نِبي هدوءاً ” في رده على انتقادات قطر لاتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

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وقال ابن مساعد في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: ” اقتراح للأحبة: إذا نظّر عليكم وخوّنكم أي أحد من الدولة الخليجية الأولى التي سنت التطبيع مع إسرائيل وأقامت علاقات وفتحت مكتباً تجارياً وزارها رئيس إسرائيلي من سنوات ولا زالت الزيارات تتوالى حتى الآن من كبار مسؤولي إسرائيل وسط صمت من مرتزقة إعلامها وجزيرتها يكفي أن تردوا بـ (نبي هدوءاً)”.

وتابع ابن مساعداً ضارباً الحقائق بوجه قطر: “رئيس الموساد يزور قطر سراً منذ شهور ويطلب منها تأمين دعم شهري لحماس التي تعتبر فصيل مقاومة مسلح ضد إسرائيل، وقطر تستجيب وتقنع حماس المقاوِمة بالهدوء، وعدم المقاومة واليوم أعلنت حماس الوصول لاتفاق مع إسرائيل بخفض التصعيد بوساطة قطرية، ما فات واقع وليس تأليفاً أو فانتازيا “.



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