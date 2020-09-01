، الموارد البشرية: 81 جهة شاركت في برنامج تأسيس التميز لجهات القطاع غير الربحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى تأهيل وتطوير الجهات على نموذج التميز في العمل الخيري وتقديم الاستشارات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد الجهات التي تقدمت للمشاركة في برنامج التميز المؤسسي في جهات القطاع غير الربحي الذي أطلقته في وقت سابق بالتعاون مع جمعية التنمية البشرية "همة"؛ قد بلغ 81 جهة غير ربحية، اختير منها 20 جهة بعد فرز الطلبات وتصنيفها.

وقد تم تدشين البرنامج داخل هذه الجهات، عبر لقاء تعريفي لقيادة الجهة المشاركة عن برنامج تأسيس التميز المؤسسي وأهميته ومراحله الرئيسية، وتسمية الفريق وتحديد مدير البرنامج لديها واعتماد خطة تنفيذية، ومن ثم التعرف على الجهة المستفيدة واحتياجاتها ومتطلباتها وخطتها الاستراتيجية.

وجرى عقد عدد من الدورات لإتمام البرنامج، تَضَمّنت التعريف بنموذج التميز المؤسسي في العمل الخيري وأدوات التحسين المستمر، وإعداد خطط مشروعات التحسين، وكيفية إعداد السيرة الذاتية، كما تم عقد جلسات تعلم وورش تطويرية.

يُذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وتطوير الجهات على نموذج التميز في العمل الخيري، وتقديم الدعم الاستشاري وإعداد خارطة التميز في رحلة التميز المؤسسي، وتسهيل ورشة عمل التقييم الذاتي للجهات المستفيدة، بالإضافة إلى تأسيس مكاتب إدارة التميز بالجهات المشاركة.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية