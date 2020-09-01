محمد بن مسعود - الدمام - قال: رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي.. رطوبة توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساساً بأن الحرارة أعلى مما هي. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وجنوب الرياض والشرقية". وتابع: "رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي". وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات: المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-01 توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساساً بأن الحرارة أعلى مما هي. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وجنوب الرياض والشرقية". وتابع: "رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي". Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات: المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية. 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 09:10 AM قال: رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي.. رطوبة قال: رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي.. رطوبة توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساساً بأن الحرارة أعلى مما هي. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وجنوب الرياض والشرقية". وتابع: "رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي". وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات: المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

، إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات ،

المصدر : الخليج 365

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