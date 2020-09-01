السعودية | «المرور»: طمس هيكل «المركبة» مخالفة غرامتها 10 آلاف ريال

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن طمس رقم هيكل المركبة، يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة، والغرامة المالية وحجز المركبة.

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وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب على قائد المركبة الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة؛ فهو بمثابة هويتها التي تُعرف بها”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في الغرامة المالية 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركب حتى إزالة المخالفة.