شكرا لقرائتكم خبر عن لاحصانة ولاإستثناءات في الحرب على الفساد والان نبدء بالتفاصيل

- الدولة تواصل حربها ضد الفساد على كافة المستويات

- أصبحت أيقونة العالم في مكافحة الفساد

- لاتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد مهما قلّت تكلفتها أو كَبُرت

- مقولة ولي العهد «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد» باتت واقع ملموس

- التنظيمات الإدارية تسهم في تقدُّم المملكة في محاربة الفساد المنظمة على مستوى العالم

- المملكة في المرتبة العاشرة في دول مجموعة العشرين في جهود مكافحة الفساد

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جاء الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، ليؤكد مواصلة الدولة حربها ضد الفساد على كافة المستويات.

وجاء الأمر الملكي تأكيدًا على عدم وجود أي استثناءات في حرب المملكة ضد الفساد، حيث أصبحت أيقونة العالم في مكافحة الفساد.

والتنظيم الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وصلاحياتها الواسعة التي فوضتها بها القيادة بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يؤكد أنها لن تتهاون في ضبط ومعالجة جرائم الفساد المالي والإداري مهما قلّت تكلفتها أو كَبُرت.

وبات أكيداً أن مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً»، لم تكن عبارة عابرة فحسب، بل هي واقع ملموس وحرب ضد كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام أو مارس أي تجاوزات إدارية أو مالية.

وأسهمت تلك التنظيمات الإدارية في تقدُّم المملكة في محاربة جريمة الفساد المنظمة على مستوى العالم؛ وهو ما انعكس إيجابًا على تقدُّمها في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية؛ إذ تقدمت في عام 2019 إلى المركز الـ51 عالميًّا ضمن التقرير الذي يغطي 180 دولة، كما تقدمت إلى المرتبة العاشرة في دول مجموعة العشرين في جهود مكافحة الفساد.