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أمانة جدة: قائمة بأسماء المعتدين على أراضي الدولة للجهات المختصة
استغلوا ظرف فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة تعمل على مكافحة التعديات والحد من انتشار العشوائيات في نطاق 19 بلدية فرعية على الأراضي الحكومية.
وأضاف البقمي أن إجمالي الأراضي التي تمت استعادتها خلال العالم الحالي بلغ نحو 600 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن الأمانة رفعت قائمة بأسماء المعتدين على الأراضي الحكومية من دون مستمسكات شرعية أو صكوك إلى الجهات المعنية من بداية 2020، مبينةً أنهم استغلوا ظروف جائحة كورونا وانشغال الجهات الحكومية بها.
وأوضح أن لائحة الغرامات البلدية تُلزم المعتدي بإزالة جميع التعديات التي قام بها على الأراضي الحكومية، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال مع الرفع بأسماء المعتدين للجهات المختصة.
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