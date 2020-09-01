شكرا لقرائتكم حظر دخول القادمين إلى مصر دون تحليل PCR بدءاً من اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-01 حظر دخول القادمين إلى مصر دون تحليل PCR بدءاً من اليوم متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements بدأت السلطات المصرية تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى أراضيها من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة. ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، في إطار خطة الدولة لمواجهة فايروس كورونا المستجد. ونقل موقع “اليوم السابع” عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي قولها، إن أولى الرحلات التي سيطبق على ركابها قرار الحكومة المصرية هي رحلة لشركة طيران قادمة من مدينة الدمام السعودية على متنها 150 راكباً، وأخرى قادمة من مدينة أثينا اليونانية وعلى متنها 99 راكباً.



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