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2020-09-01 استهداف اجتماع لكبار جنرالات إيران قرب مطار دمشق متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements استهدف الطيران الإسرائيلي اجتماعاً يضم جنرالات في الحرس الثوري الإيراني وضباط رفيعي المستوى بالجيش السوري بالقرب من مطار دمشق. وبحسب التفاصيل فقد أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي. كما قُتل خلال القصف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، ومقتل وإصابة عدة جنرالات كبار الحرس الثوري والجيش السوري.



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