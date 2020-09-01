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الحصيني يتوقع أجواء حارة ورطوبة على معظم المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة.
كما توقع الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أمطارًا من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة وجازان، ونجران، وجنوب الرياض والشرقية.
وأضاف عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع رياح متوسطة على المنطقة الشرقية، وتبوك، والساحل الغربي.
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