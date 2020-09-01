محمد بن مسعود - الدمام - الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.هيئة الغذاء والدواء 01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 08:37 AM الغذاء والدواء: يمارس عمله دون التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية Advertisements وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف رصدت #الغذاء_والدواء مصنع مياه في #وادي_الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع. الكلمات المفتاحية ، وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف ،

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