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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 31 مريضًا من المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات الجديدة العشرة التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج.
وبحسب البيان، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين حتى الآن 85058 إصابة، بما في ذلك 216 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافي 80208 أشخاص بعد شفائهم؛ بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 08:27 AM
خلال الـ24 ساعة الماضيةالصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 31 مريضًا من المصابين بالفيروس من المستشفيات بعد شفائهم.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات الجديدة العشرة التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج.
وبحسب البيان، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين حتى الآن 85058 إصابة، بما في ذلك 216 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافي 80208 أشخاص بعد شفائهم؛ بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.
، الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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