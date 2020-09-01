شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة.
كما توقع أمطارًا من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة وجازان، ونجران، وجنوب الرياض والشرقية.
وأضاف الحصيني، أنه من المتوقع رياح متوسطة على المنطقة الشرقية، وتبوك، والساحل الغربي.
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