شكرا لمتابعة خبر عن لا استثناءات في الحرب على الفساد " قولًا وفعلًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقب الأمر الملكي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق، رفع المواطنون شعار " لن ينجو أحد من الفساد " .

ومن جانبه أكد القانوني عبد الرحمن اللاحم، أن هذا الأمر الملكي يخلق أنماطًا قانونية جديدة لم تكن موجودة في السابق -على حد قوله-.

وقال اللاحم: " هناك مبادئ قانونية ترسخ لها علاقة مباشرة بدولة القانون وسيادة القانون، التي تحدث عنهما كثيراً الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " .

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وجاء الأمر الملكي تأكيدًا على عدم وجود أي استثناءات في حرب المملكة ضد الفساد، حيث أصبحت أيقونة العالم في مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها.

ومن المقرر أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.