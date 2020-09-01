توجيه هام من التجارة لوكالة سيارات بشأن الـ Apple CarPlay

︎ :

.



ألزمت وزارة التجارة، مساء أمس الاثنين، وكالة سيارات بالتقيد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام Apple CarPlay خارج الوكالة.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: حفاظًا على حقوق المستهلك.. التجارة تلزم وكالة سيارات بالتقيّد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام (Apple CarPlay) خارج الوكالة.

