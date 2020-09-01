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ألزمت وزارة التجارة، مساء أمس الاثنين، وكالة سيارات بالتقيد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام Apple CarPlay خارج الوكالة.
وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر: حفاظًا على حقوق المستهلك.. التجارة تلزم وكالة سيارات بالتقيّد بالأنظمة وعدم إلغاء كامل ضمان المركبة في حال تركيب نظام (Apple CarPlay) خارج الوكالة.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه هام من التجارة لوكالة سيارات بشأن الـ Apple CarPlay لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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