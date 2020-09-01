حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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يتوقع بمشيئة الله تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.





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