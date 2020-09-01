لا صوت يعلو فوق صوت الوطن !

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قلناها ونكررها مرة واثنتين وثلاث:

???? لا مكان للفساد والمفسدين في عهد الملك سلمان وسمو ولي عهده.

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قالها سمو ولي العهد:

“لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان..كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب”.

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وها هو ينفذها بالحرف، ولا تكاد تمر فترة إلا ويتم الكشف عن قضية فساد والإعلان عن ذلك بكل شفافية، سواء كان المتورط فيها أميراً أو وزيراً أو أياً كان.

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لقد وعد سموه باجتثتاث الفساد من جذوره وأوفى، لأن مصلحة الوطن والمواطن عنده فوق كل اعتبار، ولا يمكن التغاضي عمّن استباح المال العام أو عبث به أو صرفه في غير ما خصص له، أو تهاون عن أداء مهامه مهما كان مركزه ومنصبه.

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لقد أصبحت حرب محمد بن سلمان على الفساد نموذجاً تحتذي به الدول وتطالب به الشعوب، وكم سمعنا من نداءات وأصوات من الشرق والغرب تطالب بمحمد بن سلمان ليأتي ويجتث الفساد من دولهم مثلما يفعل في بلاده.

وللحرب على الفساد.. بقية ????????

