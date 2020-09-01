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في الحرب على الفساد

*لا استثناءات ولا محسوبيات*

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هكذا هي المعادلة، ف‏في عهد *سلمان الحزم ومحمد العزم* لا شيء يقف أمام حماية *المال العام من التجاوزات أو الاختلاسات*.. فالهدف هو قطع دابر الفساد والمتورطين فيه أيًا كانت أسماءهم أو مناصبهم، كبيرهم قبل صغيرهم..

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معادلة التقدم والتطور والنماء والازدهار وبناء المشروعات النهضوية والتنمية لا تستوي بوجود جرائم الفساد، ولهذا كله جاءت الحرب السعودية على الفاسدين قوية في محطاتها وعادلة في مكتسباتها للحفاظ على كيانات العمل الحكومي ضد كل من يحاول نهشها أو سرقتها أو استغلالها أو إفشالها.

نعم ✋???? لقد أكدت قيادتنا أن الفساد والتقدم لا يجتمعان، وأن *الأقوال تقترن دومًا بالأفعال*، وأن مقياس العمل الحقيقي تنفيذه على الواقع، وأن من يعتقد أن الحرب على الفساد *مجرد شعار* عليه أن يرى حكمة وحزم الملك سلمان ووقفة وعزم الأمير محمد بن سلمان

???? *الخلاصة:*

‏إذا كان الفاسد لا يستطيع ترك فساده فليعلم أن مؤسسات الدولة ليست مكانه.. فالحرب على الفساد لن تتوقف، ومن يعتقد أنه مُحصن مخطئ، ومن يعتقد أنه فوق المسائلة مخطئ.. *فمسطرة المحاسبة واحدة تجاه جميع من يقصر أو يتهاون أو يتخاذل أو يسرق* ????

