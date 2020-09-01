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لماذا نرى الدولة تعلن عن القبض على عدد من الفاسدين بين فترة وأخرى ؟
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الحرب على الفساد من أصعب الحروب التي تخوضها الدول، لأن الفساد ينهش في الدول سواء كان حجمه كبيراً أم صغيراً، فتشاهد بعض الدول هشة بسبب الفساد على الرغم من اقتصادها الجيد.
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حرب الفساد تحتاج لفترة طويلة لاجتثاثه من جذوره، فبدأت المملكة حربها عليه منذ 3 أعوام وحققت قفازات كبيرة، وما زالت مستمرة لاجتثاث جميع الفاسدين.
*قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016????*
“لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان”
*عام 2020*
المملكة أصبحت نموذجاً عالمياً بمحاربتها للفساد، الجميع ينادي بمحمد بن سلمان يريده في بلاده ليجتث الفساد????????
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