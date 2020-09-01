بالصور.. إلزام ملَّاك الأراضي برفع المخلَفات في العتيبية

ألزمت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مُلَّاك الأراضي في مخطط حي الضيافة بمكة المكرمة، بتنظيف الأراضي المملوكة لهم، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوُّه البصري، ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء.

وأكَّد رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، على تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف حسب لائحة الغرامات المعتمدة، والاهتمام والعناية برفع مُخلَّفات البناء الموجودة حاليًا أولًا بأوّل، وإلزام أصحاب العقار ومُلَّاك الأراضي الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على المخالفين.

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