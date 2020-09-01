اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تباين.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 10ر6 نقطة أو ما يعادل 026ر0% ليصل إلى 86ر23145 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر3 نقطة، أو23ر0% ، ليصل إلى 40ر1614 نقطة.

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07:25ت م

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