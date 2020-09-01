السعودية اليوم / رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا اليابانية مع اقتراب إعصار ميساك



طوكيو 13 محرم 1442 هـ الموافق 01 سبتمبر 2020 م واس

ضربت أمطار غزيرة ورياح خطيرة جزرا في جنوب اليابان اليوم مع اقتراب إعصار ميساك من المنطقة.

وحثت السلطات السكان على الانتقال إلى مبان متينة، حيث حذرت من رياح عنيفة وعواصف قياسية وأمواج عالية وفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في جزيرة أوكيناوا.

وأوضحت أن الإعصار مايساك جلب عواصف تصل سرعتها إلى 196 كيلومترا في الساعة إلى جزيرة كومي، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل في أوكيناوا وكومي.

ويتوقع أن تتسبب العاصفة في إلغاء 238 رحلة جوية في منطقة أوكيناوا اليوم بعد أن تم إلغاء إجمالي 266 رحلة جوية في اليوم السابق،

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