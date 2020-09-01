السعودية اليوم / إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز عتبة الـ3.9 ملايين حالة



برازيليا 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت حتى الآن 121381 حالة وفاة وثلاثة ملايين و908272 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

// انتهى //

04:15ت م

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برازيليا 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز عتبة الـ3.9 ملايين حالة، عقب تسجيل 45961 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية​​​ و 553 حالة وفاة.وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت حتى الآن 121381 حالة وفاة وثلاثة ملايين و908272 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.// انتهى //04:15ت م0275

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