رياضي / إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان حتى نهاية موسم 2020-2021



روما 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020 واس

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم، عن تمديد عقد مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021.

وانضم إبراهيموفيتش (38 عامًا)، إلى ميلان في يناير الماضي من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعقد لستة أشهر مع خيار التمديد لسنة إضافية.

ومنذ عودته الثانية إلى ملعب "سان سيرو" بعد فترة أولى قضاها من 2010 وحتى 2012، سجل 11 هدفًا في 20 مباراة بجميع المسابقات منها 10 أهداف خلال 18 مباراة في الدوري المحلي، وساهم في قيادة الفريق إلى المركز السادس المؤهل للدور التمهيدي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

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