لبناني بمستشفى الملك فيصل التخصصي يسيء للمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصد عدد من المواطنين تغريدات مسيئة لمقيم لبناني، يتطاول على المملكة وقادتها. رصد عدد من المواطنين تغريدات مسيئة لمقيم لبناني، يتطاول على المملكة وقادتها. والمقيم المسيء هو أحد منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وطالب المواطنون الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم بحق المقيم المتطاول على المملكة وشعبها وقادتها.

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