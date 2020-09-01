شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن أمين يعيد 1650ريالا لامرأة فقدتهم في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعاد مواطن أمين في نجران، مبلغا ماليا لصاحبته، بعدما عثر عليه في أحد المنتزهات.

وأوضح المواطن أنه عثر على 1650 ريالا برفقتهم ورقة مكتوب عليها " صاحب الأثاث ".

ولاقى المواطن إشادة واسعة بسبب امانته وصدقه معبرين عن تقديرهم له.

Advertisements

أمانة رجل تعيد حقيبة مجوهرات ومشغولات ذهبية لأصحابها ببلقرن