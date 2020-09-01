تجاوبًا مع شفاعة أمير عسير.. مواطنان يتنازلان عن معتديين عليهما

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، المواطنين علي بن هلال أبو دبيل، وعبدالله بن مهدي القحطاني، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة بعد عفوهما عن شخصين اعتديا عليهما، وجاء تنازلهما تجاوبًا لشفاعته دون أي مقابل مادي، وتقديرًا لجهود لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.

وأهاب أمير منطقة عسير خلال الاستقبال بضرورة التكاتف المجتمعي والوعي بما تسببه الاعتداءات والخلافات بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ المكانة الإسلامية التي شرّف الله بها هذه البلاد بالدين الإسلامي، والتي تستوجب اجتماع المسلمين وائتلاف قلوبهم، لما فيه من صلاحٍ لدينهم ودنياهم، كما أنَّ في الافتراق والتعادي إخلال للنظام وانقطاع في الروابط، وهذا ما يؤدي إلى الضرر العام.

وقال الأمير: إنَّ التقارب والائتلاف بين المواطنين كافة جاء من ثمرة تطبيق الشرع الحكيم، الذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه منذ توحيد البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن-طيب الله ثراه-، مشيرًا إلى حرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده على التآلف والتوادّ بين أفراد المجتمع، مشددًا على وجوب التكاتف بين أبناء الوطن كافة، وتكثيف جهود جميع الفئات لنبذ العنصرية، والتأكيد على أنَّ الجميع شعب واحد لا تمييز بينهم ولا تفرقة.