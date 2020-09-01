نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

استقبل نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.