السعودية اليوم / تحالف الأمم المتحدة للحضارات يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد



الأمم المتحدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعرب الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، عن إدانته القاطعة لتدنيس المصحف الشريف على يد متطرفين يمينيين في مدينة مالمو بالسويد، يوم الجمعة الماضية.

ووصف موراتينوس، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، الحدث الذي أثار اضطرابات في مالمو بأنه عمل وضيع وغير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره.

وأشار إلى أن هذه التصرفات إهانة للأهداف والقيم التي يعتنقها تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي يعمل على تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

وشدد موراتينوس على أنه يجب نبذ تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة، وكذلك الرموز الدينية من قبل جميع المعتقدات، داعياً الزعماء الدينيين من جميع الأطياف إلى تجديد استنكارهم لجميع أشكال العنف على أساس الدين أو المعتقد.

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22:05ت م

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