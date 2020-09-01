أخبار السعودية اليوم.. «العدل» تحدد خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا.. و«المرور» يوضح ضوابط الالتفاف بالإشارة الحمراء

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبارالسعودية، اليوم الإثنين؛ حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح عن إدانته إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة لاستهداف المسافرين المدنيين في مطار أبها الدولي، فيما استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع لميليشيات الحوثي، في الجوف ومأرب، وإلى التفاصيل:

«التعاون الخليجي» يدين إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف المسافرين المدنيين في مطار أبها الدولي مساء يوم الأحد 30 أغسطس 2020م.

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتعاون المشترك مع وزير خارجية سويسرا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا اليوم، بنظيره وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قوات التحالف تستهدف مواقع لميليشيات الحوثي في الجوف ومأرب

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، مواقع لميليشيات الحوثي، في الجوف ومأرب، ويأتي ذلك بعد إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، أمس الأحد نحو مطار أبها الدولي، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في مساء الأحد تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

للبائعين.. وزارة العدل: 7 خطوات للاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا

أوضحت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، وذلك لبائعي العقار، عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية، ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر» إنفوجرافًا يوضح خطوات الاستفادة من خدمة إفراغ العقار إلكترونيًا، والتي تبدأ بالدخول لبوابة ناجز ثم اختيار أيقونة العقارات واختيار إفراغ العقار إلكترونيًا.

وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية للشفاء من كورونا في المدن والمحافظات

تصدرت حائل قائمة المدن السعودية؛ من حيث التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلةً 96 حالة تعافٍ؛ وذلك بعد تسجيل 1129 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تعافي 55 في مكة المكرمة، 43 في المدينة المنورة، 42 في الرياض، 37 في جدة.

مكة المكرمة وجدة تتصدران.. الخريطة الكاملة لإصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية والبالغ عددها 951، والتي تصدرتها مكة المكرمة بتسجيل 76 حالة، وتبعتها جدة بتسجيل 65 حالة، وحلّت بعدهما الطائف بـ48 حالة.

التعليم: 6 خطوات للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي»

وجهت وزارة التعليم عدة نصائح؛ للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي»، مشيرة إلى أن أدوات المنصة تعزز العلاقة بين الطالب وزملائه والمعلمين، ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر» 6 نصائح للمحافظة على الخصوصية عند استخدام منصة «مدرستي».

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لتجنب المخالفة.. «المرور» يوضح ضوابط الالتفاف لليمين بالإشارة الحمراء

حددت الإدارة العامة للمرور السعودي، ضوابط وقواعد الالتفاف للدخول تجاه اليمين عند رؤية الإشارة الحمراء، وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، خطوات وضوابط الالتفاف لليمين عند ظهور الإشارة الحمراء، وذلك بإتباع عدة خطوات للاطلاع عليها يرجى زيارة الخبر بالضغط على العنوان.

«المرور» يذكِّر بخطوات حجز موعد عبر منصة أبشر

جددت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الإلكتروني الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، التذكير اليوم الإثنين بخطوات حجز موعد عبر منصة أبشر، موضحة أنه تعزيزًا لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كل مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق.

مدني المدينة يحذر أولياء الأمور والمعلمين من الموصِّلات الكهربائية الرديئة

شددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على أولياء الأمور والمعلمين بضرورة التنبه والتأكد من الموصِّلات الكهربائية واستخدام أنواع ذات جودة عالية تتحمل حجم الأحمال الكهربائية التي سوف يتم استخدامها في أجهزة الطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسي والذي سيكون «عن بعد».

«الجوازات» تجدِّد التذكير بآلية تمديد هوية مقيم للعمالة المنزلية

جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بآلية تمديد هوية مقيم للعمالة المنزلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تجديد إقامة سائق خاص وهو خارج المملكة»، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «في حال المستفيد من العمالة المنزلية سيتم تمديد هوية مقيم آلياً والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك تدريجيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة».

«الجوازات»: 9 خطوات للاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين

أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة التعليم، خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية؛ وذلك تسهيلًا لسفر الطلبة المبتعثين ومرافقيهم إلى جميع دول الابتعاث، وأكدت الجوازات أنه بإمكان الطلبة الراغبين في الالتحاق ببعثاتهم الخارجية الاستفادة من هذه الخدمة باتباع عدة خطوات للاطلاع عليها يرجى زيارة الخبر بالضغط على العنوان.

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