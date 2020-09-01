السعودية اليوم / الإدارة الأمريكية تستثمر 500 مليون دولار لدعم أبحاث وعلاج سرطان الأطفال



واشنطن 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعمل مع الكونغرس لاستثمار 500 مليون دولار على مدى العقد المقبل لتزويد أفضل الباحثين والأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية بفرص فهم سرطان الأطفال وعلاجه بشكل أفضل.

وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم: إنه على مدى نصف القرن الماضي، تم إحراز تقدم كبير في تشخيص وعلاج عدة أنواع من سرطان الأطفال، ومع ذلك، فإن تصميمنا على ضمان أن كل طفل يمكن أن يكبر خاليًا من السرطان، لم يكن أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا التزام إدارته بالسعي الحثيث للقضاء على سرطان الأطفال، والاستمرار في تحسين الرعاية التي يتلقاها كل هؤلاء الأطفال.

وأشار إلى أن المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، يقوم بتنفيذ مبادرة بيانات سرطان الأطفال، التي تجمع البيانات وتحللها وتشاركها لتعزيز أبحاث سرطان الأطفال، فيما يعمل برنامج طب أورام الأطفال التابع لإدارة الغذاء والدواء على تسريع تطوير عقاقير جديدة آمنة وفعالة لعلاج سرطانات الأطفال.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، تخصيص شهر سبتمبر 2020، ليكون الشهر الوطني للتوعية بسرطان الطفولة، داعيا المواطنين والوكالات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية ووسائل الإعلام والمجموعات المهتمة الأخرى، على زيادة الوعي بما يمكن أن يفعله الأمريكيون لدعم مكافحة سرطان الأطفال.

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