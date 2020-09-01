السعودية اليوم / مصرع 51 شخصا وتشريد الآلاف بسبب الفيضانات في النيجر



نيامي 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

لقي 51 شخصا في النيجر مصرعهم نتيجة الفيضانات و الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

وأضافت السلطات النيجرية اليوم أن الفيضانات العارمة تسببت أيضا في تدمير آلاف المنازل.

وكان نحو 26 ألف منزل قد انهارت منذ بدء الفيضانات في وقت سابق من أغسطس، مما تسبب في مقتل 37 شخصا، بينما غرق 14 آخرين.

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